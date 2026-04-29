女優の西田尚美（５６）の笑顔ショットにフォロワーはくぎ付けだ。２８日に自身のＳＮＳを更新した西田は、インスタグラムに女優・鈴木杏の個展へ訪れたことを報告。「最終日。いろんな色たち。なんだかとても心地よくて満たされました。杏ちゃんありがとう」とつづると、しゃがみこんで満面の笑顔を見せる様子や、鈴木を写したショットをアップ。続けて「お久しぶりの方々にもお会い出来て楽しかった。１枚目と４枚目は本仮屋