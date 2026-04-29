◆米大リーグブルージェイズ３―０レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が２８日（日本時間２９日）、「４番・三塁」で先発。レッドソックスの吉田正尚外野手も「６番・ＤＨ」でスタメン出場した侍ジャパン対決で決勝打となる先制２点適時打を放ち、勝利に貢献した。レ軍の有望２３歳左腕トーリとの対戦で岡本は初回２死一塁での第１打席は、真ん中に