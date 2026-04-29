「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。今回は、「イイハナ・ドットコム」で販売中のギフト、母の日と父の日をペアで贈ることができるプリザーブドフラワー「ペア・ハピネス・ボックス」を紹介をします☆ イイハナ・ドットコム ディズニー「ペア・ハピネス・ボッ