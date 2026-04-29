Aぇ! groupの佐野晶哉が主人公、上白石萌歌がヒロインの声優を担当するミュージカルアニメーション映画『トリツカレ男』がアヌシー国際アニメーション映画祭2026の長編公式コンペティション部門の一つ【コントルシャン部門】に正式選出されたことがわかった。【写真】華やか…！緑のジャケットで登場した佐野晶哉＆上白石萌歌昨年11月に公開されてから約5ヶ月が経った今も、ファンの支持を受けながらまだ上映が続いている同作は