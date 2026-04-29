東京・八王子市の貸金庫から現金少なくとも4億円が盗まれたとされる事件で、犯行に関与したとみられる複数の人物がJR八王子駅と反対方向に逃げていたことが分かりました。この事件は、おととい夜、八王子市旭町にある会員制の貸金庫で、ロッカータイプの貸金庫2つがこじ開けられ、中にあった現金が盗まれました。被害者の1人は、「4億円から5億円入っていた」と警視庁に説明しているということです。現場近くの防犯カメラには複数