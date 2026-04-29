UAE＝アラブ首長国連邦は28日、主な産油国が加盟するOPEC＝石油輸出国機構などから来月1日付で脱退すると発表しました。UAEは28日、国営通信を通じ、来月1日付でOPECと、ロシアなど産油国が加わった「OPECプラス」から脱退すると発表しました。「ホルムズ海峡などでの混乱により原油の供給は不安定な状況にあるが、 世界的なエネルギー需要はこれからも着実に増え続ける」との認識を示した上で、UAEがOPECの決定に縛られることなく