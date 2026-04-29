ネスレ日本は4月28日から5月6日まで新宿サザンテラス広場（東京都渋谷区）でイベントを開催し「ネスカフェ アイスブレンド」の一番の特徴である「冷たい水にサッと溶ける」という機能価値に加えて、アレンジの幅やライフスタイルに合わせた楽しみ方を訴求している。アパートの一室を模した4つの部屋が設置されるイベント会場楽しみ方も伝えるためイベント会場に設けられたのがアパートの一室を模した以下の4つの部屋。――10