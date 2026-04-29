アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグ準決勝でアトレティコ・マドリードと対戦する。1stレグは敵地リヤド・エア・メトロポリターノで行われる。この試合はアーセナルの精神力が試される試合になると『Daily Mail』は報じている。しばしば“ダーク・アーツ”と表現されるグレーなプレイも駆使するアーセナルだが、アトレティコのシメオネはその道の先駆者で、「1998年のワールドカップで彼の策略の標的になったデイビッド・ベッカ