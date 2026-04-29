工事中の「声」がきっかけに横浜市は2026年4月27日、鉄道廃線跡を活用した遊歩道「汽車道」の再整備を行ったと発表しました。 【レールむき出し！】これが整備された「汽車道」です（画像）汽車道は桜木町駅前と、赤レンガ倉庫などがあるみなとみらいの新港地区を結びます。1911年に横浜港駅や倉庫、横浜税関への貨物輸送を目的として敷設された旧臨港線（税関線）を活用しており、明治期の東海道本線に存在した「高輪築堤」の