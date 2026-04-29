女優・水沢アキ（７１）が、子ども２人と撮影した親子ショットを披露した。２９日に自身のインスタグラムを更新し、「昨年、私の古希のお祝いに、ジュリアン＆フランセスが箱根旅行をプレゼントしてくれました。２０年ぶりの３人旅！！これまで、身を粉にして仕事と子育てを頑張って来たご褒美をもらいました」とうれしそう。顔を寄せ合って記念撮影し、フォロワーは「美男美女のお子さんから最高のプレゼントを頂きましたね〜