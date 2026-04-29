元ＴＢＳアナウンサーでフリーの宇垣美里が透明感抜群な姿を披露した。２８日に更新されたマネジャーによるインスタグラムアカウントに女性ファッション誌「２５ａｎｓ」６月号のオフショットが公開された。シースルー素材の緑色のトップスにロングスカートを合わせた姿やオールブラックの衣装に身を包んだ宇垣の姿などが披露され、「お仕事メイクと休日メイクそれぞれのポイントやおすすめアイテムを紹介していますぜひチェ