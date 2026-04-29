TBSの安住紳一郎アナウンサー（53）が29日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。体調不良で休養することを発表した、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）を気遣った。この日、「ニュース関心度ランキング」で1位となった日村の休養。安住アナは「心配なニュースですね」と切り出し、日村が休養することやラジオを2週間連続で休んだことをなどを紹介した。視聴者からの