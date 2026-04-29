ボーイズグループBTSのJINとVが、ピックルボールに夢中になっている近況を公開した。去る4月28日、JINは自身のSNSに、Vとともに屋内スポーツ施設を訪れた様子が収められた写真と動画を投稿した。2人が選んだのは、最近世界的に脚光を浴びているピックルボールだ。【写真】JIN、抜群のスタイル際立つ爽やかSHOT公開された写真のなかでJINは、「テヒョン（Vの本名）はプロ」「ボールを逃すところまで完璧」というウィットに富んだ言