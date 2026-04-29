【モデルプレス＝2026/04/29】歌手でタレントの中川翔子が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量に作り置きした離乳食のストックを公開し、話題を呼んでいる。【写真】双子出産の40歳美人歌手「準備するの大変」彩り美しい大量ストック離乳食◆中川翔子、双子息子用の大量離乳食ストック披露中川は「離乳食ストックいっぱい！」とつづり、調理中の食材や容器に小分けされた赤や緑、白の彩り豊かな離乳食を公開。続いて