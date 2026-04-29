みずみずしい果実のような唇を叶えたい方に♡ランコムから、ベリーの魅力を詰め込んだ限定コレクシオン「ジャム ベリー コレクシオン」が登場しました。ジューシーな発色とツヤ感が楽しめるリップアイテムは、ひと塗りで顔色まで華やかに。初夏のメイクにぴったりな、ときめきカラーが揃います。 ジューシー チューブの限定カラー 人気のリップグロス「ジュ