子どもの日を前に熊野市の世界遺産「獅子岩」の前に延びる七里御浜海岸でいま、色鮮やかな鯉のぼりが青空を泳ぎ訪れた人を楽しませています。1984年に始まったゴールデンウイークの風物詩で、39回目を迎える今年は七里御浜海岸に600メートル以上にわたって色とりどりの約250匹の鯉のぼりが掲げられました。鯉のぼりの掲揚は運営団体の高齢化の影響で2023年で最後の予定でしたが、おととし地元の20代から40代の若手が「みんなの鯉の