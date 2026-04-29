春の行楽シーズンに入り、登山者が増える大型連休に合わせ三重県津市で人気の登山スポットで28日、警察による遭難者の救助訓練が行われました。訓練は山岳遭難の発生件数が増える大型連休に合わせて行われたもので、この日は去年11月に発足した津警察署の山岳警備隊の隊員と三重県警察本部の職員など約10人が参加しました。訓練では遭難者を救助するために、隊員が装備するロープや担架などの点検や搬送方法について確認しました。