大型連休の期間中に車で安全に出かけてもらおうと、日本自動車連盟＝JAF三重支部によるマイカーの無料点検が28日、三重県亀山市のドライブインで行われました。この日はJAFの担当者や関係機関の整備士・職員らが啓発活動を行い、整備士がエンジンオイルの量やタイヤの溝の深さなど、8項目にわたる点検を無料で行いました。JAF三重支部によりますと、例年大型連休中は、通常の時期に比べて2割から3割ほど出動件数が増加し、その要因