大型連休に合わせて三重県津市を流れる雲出川で危険な場所がないかを確認する作業が28日、行われました。作業は三重河川国道事務所の職員ら約10人が堤防沿いを点検し、老朽化している看板を近く新しくすることなどを確認していました。近年、大型連休の期間中でも気温が高く、釣りや川遊びなどのレジャーを楽しむ人が増えているということで、三重河川国道事務所では、水難事故への注意を呼びかけています。三重河川国道事務所・河