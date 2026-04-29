今年春の褒章の受章者が28日、発表され、三重県からは9人が選ばれました。農業や商業などの分野で模範となる技術や功績のあった人たちが対象の「黄綬褒章」に1人、公共の事業に尽力した人などに贈られる「藍綬褒章」に8人が選ばれました。このうち、津市在住の北角昌廣さん（86）は、民生委員としての長年の活動が認められ藍綬褒章を受章しました。86歳で現役の民生委員、津市では最年長の民生委員である北角さんは、「地域の相談