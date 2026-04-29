フェイエノールトのFW上田綺世について、オランダで議論が巻き起こっている。フェイエノールト在籍３年目を迎えている日本人FWは今季、エールディビジでゴールを量産。ここまでリーグ戦29試合25ゴールをマークしており、得点王ランキングで２位と９点差をつけるなどトップを独走している。目に見える結果を残している一方で、その活躍に対して否定的な意見もあるようだ。オランダメディア『VP』は、同じメディアのポッドキャ