○ブルージェイズ3−0レッドソックス●＜現地時間4月28日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが同地区カード2戦目に完封勝ち。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、決勝の2点タイムリーを放った。スコアレスの3回裏、岡本が二死二、三塁の好機で第2打席を迎えると、先発左腕トーリが投じた低め95.8マイル（約154.2キロ）のフォーシームを捉え、左翼手の頭を越す2点適時打。左翼手の好返球