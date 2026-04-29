財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は、70歳以上の医療費の自己負担について「可及的速やかに原則3割とすべき」と提言しました。【映像】増田寛也分科会長代理のコメント財政制度等審議会 増田寛也分科会長代理「高齢の方でも負担能力のある方にはそれなりの負担をお願いして、医療保険制度をしっかりと持続可能なものをしていきたいという風に思っているものですから原則3割負担化ということが出てきております」高齢