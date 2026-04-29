国賓としてアメリカを訪問しているイギリスのチャールズ国王の歓迎式典が、ホワイトハウスで開かれました。【映像】英・チャールズ国王の歓迎式典の様子チャールズ国王とカミラ王妃は滞在2日目となる28日、トランプ大統領とメラニア夫人をはじめ、政権幹部や関係者数百人の出迎えを受けました。トランプ大統領「なんという英国日和でしょう！本当にそうだ」トランプ氏はスコットランド出身の母親が王室ファンだったことに触