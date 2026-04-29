【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２８日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真は、吉田正尚のいるレッドソックス戦に４番三塁で出場し、三回に先制の２点適時打をマークし、３―０の勝利に貢献した。６番指名打者で出場した吉田は四回に右前打を放つなど３打数１安打だった。岡本の３試合ぶり安打は、いい場面で生まれた。三回の第２打席は二死二、三塁で回ってきた。２ボール２ストライクから外寄りやや低め