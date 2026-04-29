政府は春の叙勲の受章者を発表し、「機動戦士ガンダム」シリーズなどで知られるアニメーション監督の富野由悠季さんらが選ばれました。【映像】富野由悠季監督のコメント富野由悠季監督「僕は基本的に裏方なんですよね。こういう形で顕彰されて思ったのは、裏方に目をつけてくれていらっしゃる選考したスタッフがいるらしい。（テレビアニメ・アニメ映画の）スタッフがクリエイターとして認められてきたと」富野監督は1979年、