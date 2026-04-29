元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが、ネイルショットを公開した。２８日にインスタグラムで「撮影終わったから久しぶりにジェルネイル」とつづり、黒のメガネをかけて、ピンクのジェルネイルをつけたピカピカの爪写真をアップした。「まだ爪が短いからワンカラーでちゅるんにしたよ久々にきょーこちゃんに会えて話が絶えなかった笑」と締めた。この投稿には「ずっと眺めていられます」「ビューティフル」「指が綺麗