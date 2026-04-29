ゴールデンウイークには、有給休暇を併用するなどして長期連休をとる人が多く見られます。今年（2026年）のゴールデンウイークは、土日祝日に加えて4月30日と5月1日も休めば8連休、さらに5月7日と8日も休めば12連休です。 長期連休を楽しむ人がいる一方で、ゴールデンウイークだからこそ忙しくなる職種もあります。連休をとりたいと考えているのに、強制的にシフトを入れられてしまう人もい