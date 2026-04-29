ゴールデンウィーク（GW）は帰省や旅行で家を空ける機会が増え、空き巣などの犯罪リスクが高まる時期だ。そんな時期だからこそ知っておきたいのが、交番・駐在所の警察官が家庭や事業所を訪問する「巡回連絡」という制度だ。 交番や駐在所の警察官が、地域のことを知り、犯罪の予防や事故防止などにつなげる同制度。ニセ警官も暗躍する物騒な時勢だが、元警察官で『警察官のこのこ日記』（三五館シンシャ）の著者