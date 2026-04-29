生命保険に加入して所得税・住民税控除で節税！生命保険料控除額の金額は 生命保険に加入して節税する 所得税・住民税を控除する 生命保険に加入すると生命保険の掛け金に応じて所得税や住民税を控除する生命保険料控除を受けることができます。平成24年以降は介護保険でも一定額の所得控除を受けられます。生命保険料控除の上限額は所得税で最大12万円、住民税で最大7万円です。生命保険料控除の申請には保険会社から毎年10