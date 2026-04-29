動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動 身体の部分分けと基本運動③胸郭部 胸郭部の動きはいろいろなところに影響する 胸郭部の基本運動には、「屈曲と伸展」「右側屈と左側屈」「左回旋と右回旋」「拡大と縮小」という８つがあります。この動きの中で、特に現代人は背中が丸まってしまい伸展が十分にできない傾向にあります。背中を丸めてしまうと、左右への回旋の可動域が狭くなってしま