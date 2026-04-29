資料高松空港のANA便 ANA・全日空の高松支店は27日、2026年のゴールデンウィーク期間（4月29日から5月6日まで）の高松空港を発着する路線の予約状況を発表しました。いずれも2025年を上回っています。 平均の予約率は高松－東京（羽田）線が78.2％で前年比8.4ポイント、高松－沖縄線が92.6％で前年を13.3ポイント上回りました。 高松－東京線のピークは下り（羽田発）・上り（高