覚えておきたいNO・GO・TELL プライベートゾーンは触らない、触らせない 自分の体は自分のものであり、他人が許可なく触ってはいけないものです。とくに触ってはいけないところを、「プライベートゾーン（自分だけの体の大事なところ）」といいます。 他人（家族も含まれる）が許可なく勝手に触ったり、触らせたり、見たり、見せたりしてはいけない部分のことです。基本的には、水着で隠れる胸、性