２５日、大慶油田川渝探査区の生産現場。（ドローンから、重慶＝新華社配信／肇啓竜）【新華社ハルビン4月29日】中国エネルギー大手、中国石油天然気集団（CNPC）傘下の中国石油大慶油田の川渝（せんゆ＝四川省と重慶市）探査区は27日、天然ガス累計販売量が50億立方メートルを超えたと明らかにした。1日当たり生産量は570万立方メートルで安定推移し、国のエネルギー安定供給を支える原動力となっている。大慶油田は2018年か