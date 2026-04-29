広島は29日、6月7日のオリックス戦（マツダ）で実施する「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」のイベント詳細を発表した。任天堂株式会社の記念事業として、プロ野球12球団それぞれと開催が予定されており、マツダスタジアムでは6月7日に実施。イベントでは、マリオの始球式のほか、コラボグッズの販売、「ハテナブロック」をモチーフにした特別デザインの塁ベースの使用など、さまざまな催しが予定されている