関越道バス事故から14年となり、献花台の前で手を合わせる遺族＝29日午前4時40分、群馬県藤岡市群馬県藤岡市の関越自動車道で2012年、乗客7人が死亡、38人が重軽傷を負った高速ツアーバス事故から29日で14年となり、遺族らが発生時刻の午前4時40分ごろ、現場近くで犠牲者を追悼した。母直美さん＝当時（44）＝を亡くした県警高速隊の巡査長山瀬俊貴さん（33）は「事故を起こさない運転を意識してほしい」と訴えた。住職が読経