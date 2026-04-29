UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦が28日に行われ、前回王者のパリSGはホームでバイエルンに5-4で先勝した。ルイス・エンリケ監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。名門対決は息つく暇もない打ち合いとなった。先制を許したパリSGは圧巻のゴールラッシュを見せ、一時5-2とリード。その後、バイエルンの反撃に遭い、5-4と差を縮められたが、1点のアドバンテージを手にして第2戦を迎えることになった。L・