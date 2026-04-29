開催：2026.4.29 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 7 - 0 [ジャイアンツ] MLBの試合が29日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとジャイアンツが対戦した。 フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。 4回裏、5番 ブランドン・マーシュ 5球目を打ってレフトへの犠