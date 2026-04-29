開催：2026.4.29 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 7 - 2 [ロッキーズ] MLBの試合が29日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロッキーズが対戦した。 レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。 1回裏、3番 エリー・デラクルス 2