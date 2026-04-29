開催：2026.4.29 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 5 - 3 [アストロズ] MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアストロズが対戦した。 オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するアストロズの先発投手は蠟緂威で試合は開始した。 1回裏、3番 アドリー・ラッチマン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒッ