開催：2026.4.29 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 7 - 11 [カージナルス] MLBの試合が29日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカージナルスが対戦した。 パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。 2回表、5番 ノーラン・ゴーマン 初球を打ってライトスタ