開催：2026.4.29 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 3 - 0 [Rソックス] MLBの試合が29日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとRソックスが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。 3回裏、4番 岡本和真 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒ