CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」がいま、韓国で大きな広がりを見せている。韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』で披露された韓国語バージョンのパフォーマンス映像は、YouTube公開からわずか1カ月で1000万再生を超え、コメント欄にも韓国語の反応が相次いでいる。【写真】「韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある」と視聴者も大喜び…日本発のアイドルグループ・CUTIE STREETを見る「中途半端な可愛さにはう