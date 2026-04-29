4月28日、総務省がデロイトトーマツグループの子会社であるデロイトトーマツテレワークセンター株式会社に3カ月間の指名停止措置を行ったことを公表した。【画像】「人件費の過剰計上を意図的に行う」驚きの文言も、総務省が4月28日に発表した指名停止措置指名停止となったのは「人件費の過剰計上を意図的に行う」（いわゆる“水増し請求”）など、不正又は不誠実な行為が認められたためだ。一体、どのような内容だったのか