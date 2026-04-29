この記事をまとめると ■路上寝込み事故は毎年多数発生している ■夜間や飲酒機会の多い時期に集中する ■予防には運転者と飲酒者双方の意識が重要となる 双方の注意が事故防止の鍵 お酒を飲む機会が増える時期は、飲酒した人が路上で寝込んで車両に轢かれてしまう「路上寝込み事故」が発生しやすいです。この記事では、路上寝込み事故の実態やクルマを運転する人ができること、事故を起こしてしまった場合の過失割合、飲酒する