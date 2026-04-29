「スノウボールアース」宇宙から襲来する銀河怪獣と戦う人見知りの救世主＜鉄男＞とその友達の巨大ロボ＜ユキオ＞が10年ぶりに帰還した地球は、雪と氷で覆われ凍結した「スノウボールアース」だった。変わり果てた地球で、鉄男とユキオを待ち受ける運命とは！？宣伝大使の日向坂46 正源司陽子さんがスタジオに登場！「正源司陽子の“ここを見まSHOW”」と称し見どころを全力プレゼンしてもらいます！公式HP https://snowballearth.