〈「前の夫はつけていたから、あなたもつけて」妻にリクエストされ亀頭に穴を開ける…ボルネオ島に伝わる“衝撃の性具”とは？〉から続く麻酔なし、使い回しのカミソリによる施術--アフリカなどで今も行われる女子割礼／女性器切除は、少女たちに想像を絶する苦痛を与える。それでも今も伝統が続いているのはなぜか『人類学者が教える性の授業』（ハヤカワ新書）より一部抜粋してお届けする。【写真】この記事の写真を見る（2枚