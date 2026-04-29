農作業の開始から家屋の建設まで、東アフリカのルオの人々は、災いを退けるために「特別な性交」を儀礼として行う。夫に先立たれた妻には「代理夫」が与えられ、その役割には儀礼的セックスも含まれるという。生殖でも快楽でもない、「第3のセックス」とはどんなものか。『人類学者が教える性の授業』（ハヤカワ新書）より一部抜粋してお届けする。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆冠婚葬祭や引っ越しのときも…儀礼と