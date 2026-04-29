ドジャースは28日（日本時間29日）、ブルージェイズから金銭トレードでタイラー・フィッツジェラルド内野手（28）を獲得したことを発表した。40人枠に空きを作るため、ランドン・ナック投手（28）を60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。同内野手は2019年のMLBドラフト4巡目（全体116位）でジャイアンツに入団。23年にメジャーデビューし、翌24年には自己最多の96試合に出場し、打率.280、15本塁打、34打点、17盗塁を記録し