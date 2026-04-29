【ヤミラミの宝石集め】 開催期間：4月29日5時～5月14日4時59分 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」のゲーム内イベント「ヤミラミの宝石集め」を本日4月29日5時より開催した。期間は5月14日4時59分まで。 期間中、街にくらやみポケモンのヤミラミがやってきて、イベントを遊ぶことでともだちになることが可能。また、イベン